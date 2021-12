Para festejar sin estruendos: no a la pirotecnia

Una vez más se acercan las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, y desde este espacio nos sumamos a la campaña para que no se utilice pirotecnia en los supuestos festejos, que no son tales en ese caso.

Las razones son varias, y todas importantes. En primer lugar la seguridad. Son frecuentes los accidentes al manipular esos artefactos. No vamos a abundar en datos, pero año a año las guardias de los hospitales deben atender a personas, y sobre todo a chicos con heridas a veces muy serias.

Lo otro, muy atendible también es lo referido a la tranquilidad, que se ve interrumpida por estampidas muy incómodas, y que son una tortura para personas enfermas, chicos pequeños, personas mayores, y especialmente para quienes sufren de problemas del espectro autista, para quienes es un sufrimiento muy grande el estruendo de petardos u otros artefactos. Y están los animales domésticos, particularmente perros y gatos, para los que significa una tortura enorme. Entran en pánico y pueden llegar hasta a morir de lo que les causa esto a su corazón. Quienes tienen animales y los quieren saben lo que sufren ante los estruendos, ya que su percepción de los sonidos es mucho mayor que la de los humanos. Y no pueden entender lo que pasa.

Entonces nos preguntamos ¿es necesario exponer a personas y animales domésticos a festejos absurdos? ¿Tiene algún sentido? Las Fiestas de Fin de Año pueden ser motivo de sana alegría, de encuentros familiares o de amigos, y por supuesto para los cristianos todo lo que significa el festejo de la Navidad. Nada representa ni justifica la molestia, más aún el sufrimiento y el riesgo de la pirotecnia.

Aunque no somos partidarios de prohibiciones, lamentamos que no esté prohibida la pirotecnia, por todo lo antedicho. Sin embargo hay algunas restricciones. Las autoridades porteñas recomiendan no usar pirotecnia, por los riesgos que conllevan. Textualmente, desde la Ciudad señalan: Los efectos térmicos y cinéticos de la pirotecnia pueden producir incendios, quemaduras y/o mutilaciones, generando secuelas psicológicas y físicas y, en algunas oportunidades, puede poner en riesgo la vida. Los niños no deben comprar ni usar pirotecnia.

Nosotros agregamos: ni los grandes tampoco. Nos sumamos a la campaña que llevan adelante muchas personas e instituciones. Por favor, no usar pirotecnia en estas fiestas. Es para el bien de todos.

FOTO: Recibimos por Internet este afiche, y nos sumamos a esa campaña, como hacemos año a año.