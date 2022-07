El jueves 30 de junio fue el cumpleaños del barrio de Retiro: cumplió nada menos que 326 años. Eso nos indica que es sin duda uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires. Y la fecha se estableció no en base a una fundación, que no ocurrió en este barrio, ya que no fue fundado sino que fue formándose en torno a la casa El Retiro, que se hizo construir el gobernador Don Agustín de Robles a fines del siglo diecisiete al borde de la barranca de la que es actualmente la Plaza San Martín.

El Retiro fue en su momento la primera gran residencia de Buenos Aires, en épocas en que la edificación en esta ciudad era muy sencilla, y la vida en general no tenía lujos. Este territorio no era todavía Virreinato sino Gobernación; y los funcionarios de la Corona no podían tener propiedades en el lugar que gobernaban, por eso Robles debió pedir un permiso especial para construirse su residencia, que pensaba utilizar para cuando dejara el gobierno. La fecha de la autorización para construir El Retiro era lo único seguro que teníamos, fue el 30 de junio de 1696, y eso propusimos como fecha posible para el inicio de este barrio. Que, obvio es decirlo, ha crecido y se ha transformado increíblemente desde entonces. En 2007 fue sancionada por la Legislatura porteña la ley estableciendo esa fecha como Día del Barrio de Retiro.

El jueves 30 se festejó en la Plaza San Martín el aniversario. Fue un acto organizado por la Comuna 1 a la que pertenece el barrio. Como en otras oportunidades le dio una especial emoción la participación de la Banda del Regimiento 1 Patricios, que tocó el Himno Nacional, una selección de tangos –bien pensado para festejar a un barrio porteño- y por supuesto la Marcha San Lorenzo. Estuvieron también alumnos de las escuelas N° 6 y N° 11, y el coro de la Escuela N° 25 que entonó un par de canciones acompañándose con diversos instrumentos. Luego el presidente de la Comuna 1 Lucas Portela ofreció un breve discurso en alusión a la fecha y en agradecimiento a los vecinos que participaron del acto.

Fue bueno este reencuentro después del tiempo de pandemia, que tanto nos aisló e impidió estos encuentros vecinales, necesarios para recordar la importancia de nuestro barrio, tan lleno de historia. J.del S.

FOTO DE ARRIBA:

Un alumno abanderado de su Escuela, y la Banda del Regimiento de Patricios.

(Fotos: La Gaceta del Retiro)