“Siempre intenté aportar mi gotita de agua salada a la historia naval”

Graduado en 1982 como profesor en Historia, Julio Luqui Lagleyze está próximo a cumplir 40 años en su profesión y 33 años de servicio en el Departamento de Estudios Históricos Navales. Su pasión por la historia militar, los próceres, las epopeyas y los buques de guerra lo convirtieron en uno de los máximos referentes en historia naval de la Armada Argentina.

Cada 1° de julio se celebra el día del historiador en Argentina, instaurado en el 2002 por el Congreso Nacional en reconocimiento del decreto del Primer Triunvirato de 1813. Hoy, a través del Doctor en Historia Julio Mario Luqui Lagleyze homenajeamos a los hombres y mujeres que ejercen esta labor; en especial a quienes escriben los acontecimientos históricos desde el mar.

Su entusiasmo por la historia lo tuvo desde chico al igual que el interés por conocer los acontecimientos militares; sin saber que algún día iba a ejercer como profesional y docente del departamento de historia naval más importante del país.

“Siempre tuve afinidad por la historia y en especial por lo vinculado a lo militar. Mi padre Julio Ángel era médico de profesión, pero también le interesaba la historia y mi madre Blanca era maestra, tal vez de ellos heredé mi vocación”.

Trayectoria académica y docente ligada al mar

Nacido en Buenos Aires en 1959, sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Colegio San Gabriel de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Transitando el último año sabía que sus próximos pasos los daría en la Universidad de Belgrano, para comenzar con el profesorado en Historia, egresando en diciembre de 1982.

Al año siguiente de la Guerra de las Malvinas, una convocatoria realizada por la Armada Argentina lo motivó a presentar la documentación para incorporarse como oficial profesional, pero por un problema en la vista no logró ingresar y sus primeros años lo llevaron por el camino de la docencia y la investigación.

En 1988 fue convocado por el profesor y docente superior Carlos María Ibáñez para ocupar la vacante que él dejaba en el Departamento de Estudios Históricos Navales (DEHN). “Carlos era un profesor con bastantes años de servicio y sentía mucho afecto por la Armada y así lo transmitía. Teníamos amigos en común y cuando empezó sus trámites de jubilación me ofreció postularme para el cargo y me sentí muy agradecido porque me gustaba la temática naval y siempre había querido ingresar a la Institución”, relató.

Es así como pasó a conformar el equipo de marinos e historiadores de uno de los destinos responsables de custodiar y divulgar la historia naval. “Mi nombramiento se concretó en enero de 1989 y como responsable en la División Investigaciones Históricas del DEHN siempre aporté a la producción y difusión de la historia y conciencia marítima”, expresó el profesor.

Con el tiempo se fue perfeccionando en la temática naval. “El pasar de los años y los compañeros de trabajo me ayudaron en la confección de informes, artículos y discursos, entre otras tareas asignadas. Disfruté mucho, en especial la confección de escudos navales y puedo asegurar que casi todos los escudos y heráldicas pasaron por mis manos, porque tenía los conocimientos para hacerme cargo”.

Recuerda que al momento de ingresar estaban publicando los primeros tomos de Historia Marítima Naval. “En mis inicios estaban los suboficiales mayores José Bamio, Raúl Darrichon y luego llegó Benicio Ahumada, personas de amplios conocimientos en historia naval que manejaban la documentación y el archivo a la perfección. Eran un catálogo caminando y fueron siempre muy generosos en la transmisión de sus conocimientos”, afirmó.

A lo largo de su carrera se especializó en Historia Argentina y americana, Historia Militar Hispanoamericana e Historia y Museología del Patrimonio Marítimo Hispanoamericano. También llevó a cabo importantes investigaciones en archivos y museos de América y España, que le permitieron realizar importantes aportes a la historia militar sudamericana en distintos artículos y libros editados en el país y el extranjero.

Como parte de su preparación académica, en 2014 finalizó su doctorado en la Universidad Católica Argentina. Desde lo académico, la Armada y la universidad se convirtieron en dos caras complementarias que siempre trató de entrelazar para difundir la historia naval.

A lo largo de su carrera, el Doctor Julio Luqui Lagleyze formó parte de diferentes instituciones históricas y educativas del ámbito militar y civil. Ejerció la jefatura del Departamento de Investigaciones Históricas de la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea Argentina (1986-1988) y fue profesor y regente a cargo de la Dirección de la Escuela Nacional de Museología de Buenos Aires, dependiente de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, de 1983 a 1994.

“Fui profesor en la Escuela Naval Militar, en la Escuela de Guerra Naval y en el Liceo Naval “Almirante Brown” y en varias oportunidades me invitaron para participar en jornadas organizadas por la Universidad de la Defensa Nacional, la Escuela Superior de Guerra de Ejército y el Colegio Militar de La Nación”, explicó el Doctor Lagleyze.

También asesoró y capacitó al personal del Museo Aeronáutico del Perú; del Museo de Armas de la Nación; del Museo Histórico Nacional; del Museo de la Aviación de Ejército y siempre mantuvo un vínculo con sus equivalentes de historia naval de otras armadas. “En varias oportunidades desde el DEHN – como lo llamamos familiar y cariñosamente-, realizamos congresos de historia compartidos con las Armadas de distintos países.

En la actualidad existe un permanente contacto entre los historiadores, muchos de ellos son/somos miembros de los institutos del país y viceversa”, expresó con mucho orgullo.

Entre sus principales trabajos realizados se encuentra el libro de Historia de los Uniformes Navales Argentinos, editado en 2010.

Su conocimiento en heráldica le permitió asesorar y en muchos casos componer y darle significado a escudos de unidades y destinos.

Departamento de Estudios Históricos Navales: un centro de investigación de excelencia

Próximo a cumplir 33 años de servicio, asegura que “el Departamento de Estudios tiene la mejor biblioteca especializada en historia naval argentina, americana y mundial del cono sur. Posee una documentación histórica muy rica y como centro de investigación y archivo es consultado por muchos centros de estudios”.

Admite que siempre se sintió muy cómodo en la Institución. “Estaba en un lugar que me gustaba, haciendo lo que me gustaba. Durante estos años estuve abocado a la historia naval, disfrutando del trabajo y haciendo amigos de todas las fuerzas y de todas las jerarquías”, asegura.

Desarrolló su profesión en dos ámbitos principales: en el Departamento de Estudios Históricos y en la Universidad Católica Argentina, donde ingresó como profesor asistente, llegando a convertirse en titular de las materias Historia de América I y II. “En la Armada y la universidad desarrollé mi vocación y además estuve siempre ligado a los Institutos Nacional Sanmartiniano y Nacional Browniano, como miembro de número académico en ambos”.

A través del departamento hizo amistades entrañables y conserva muy buenos recuerdos. “Con el Capitán de Navío (RE) Guillermo Oyarzabal somos como hermanos, hemos estado codo a codo en materias universitarias por más de 18 años y en el trabajo del DEHN. Con el Comodoro de Marina y Dr. Miguel Ángel De Marco tengo muy buen vínculo, lo conocí en el departamento en mis inicios y nos hicimos muy amigos. Los tres conservamos una buena amistad que se traslada fuera del ámbito naval y académico”, expresó.

Para el doctor Julio Mario Luqui Lagleyze la Armada es “una Institución señera, uno de los pilares bicentenarios sobre los cuales se formó la Nación”. Asegura que el Departamento de Estudios Históricos Navales es mucho más que una biblioteca o un archivo: “Tenemos una documentación muy valiosa y personal de excelencia que cada día aporta para mantener actualizada la historia naval, y como centro de investigación es consultado asiduamente por historiadores de todo el país”.

(*) N de la R: Recibimos este artículo de La Gaceta Marinera y lo compartimos con nuestros lectores.

FOTO: Dr. Julio Luqui Lagleyze.