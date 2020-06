Las nuevas medidas para la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires

Según lo anunciado el viernes por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, a partir del próximo lunes 8 de junio habrá una nueva etapa en la cuarentena por el Covid 19. En esta nueva etapa se flexibilizan algunas restricciones de las vigentes, cumpliendo con las demandas de mucha gente pero apelando al mismo tiempo a la responsabilidad de las personas. A partir del lunes se autoriza la apertura de algunos negocios como los de indumentaria y calzado, aunque con determinadas restricciones: la atención será a partir de las 11 de la mañana con medidas de higiene y distanciamiento, y sin probadores. Además podrán atender según el número de documento: los días pares a quienes tengan DNI par y los días impares quienes a tengan DNI impar. Se señaló que el traslado del personal es responsabilidad del empleador y no se puede usar el transporte público interurbano, reservado para trabajadores de áreas esenciales. .Sigue la restricción en los ejes comerciales de alta circulación.

También a partir de la misma fecha los vecinos podrán salir de noche (de 20 a 8 hs.) a correr, andar en bicicleta o roller por los parques y plazas cercanos a sus domicilios. Para esto no podrán ser más de 2 personas, y deberán tener un distanciamiento mínimo de 2 metros. El uso de tapabocas no es obligatorio en este caso, y no está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio.

Las celebraciones religiosas siguen estando restringidas, sólo podrán realizarse como hasta ahora, vía streaming, es decir en modo no presencial. De la misma forma podrán hacerse recitales, sin público, compartidos vía streaming.

Por otra parte las salidas con los chicos los fines de semana tendrán las siguientes características: ya no regirá la restricción según el número de DNI, podrán hacerse hasta 500 metros del domicilio, con distanciamiento social y uso de tapabocas para los mayores de 6 años. El horario será de 8 a 20 hs, y la duración de hasta 60 minutos por día.

FOTO: La Ciudad de Buenos Aires buscará recuperar lentamente algo de su ritmo habitual (Foto La Gaceta del Retiro)