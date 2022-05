Un zorrino fue encontrado en la calle y llevado luego al Ecoparque

Puede sonar insólito, y en realidad lo es. Esta semana, en una calle de Retiro, con más precisión en Arenales y Libertad, se encontraba suelto un zorrino. Alguien de la vecindad nos avisó –gracias por eso- y al intentar averiguarlo comprobamos que rápidamente se había actuado al respecto. Es decir los vecinos dieron aviso a la Policía, se pudo capturar convenientemente al animal, y pudimos ver que la noticia también había llegado muy pronto a otros medios.

Está claro que no es algo de todos los días, ya que ese tipo de animales no es doméstico, y además es sabido que como mecanismo de defensa expiden un olor muy fuerte. No sabemos de dónde pudo provenir. Pero podemos intuir que alguien lo tuvo y llegado un momento ya no pudo mantenerlo en casa y lo dejó en la calle. El caso es que la Policía de la Ciudad lo capturó, y posteriormente la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental decidió que debía ser trasladado al Ecoparque.

Según pudimos ver en una entrevista televisiva que se le hizo a la médica veterinaria de ese lugar, allí lo habían revisado, le hicieron estudios y se encontraba bien. La profesional dijo desconocer por qué se encontraba en la calle, pero señaló que hay personas a quienes les gusta tener animales exóticos como mascotas. Y algo de eso debe haber ocurrido, porque recordamos que hace ya un tiempo, prácticamente por ese mismo sector del barrio se encontró un ofidio, que también debió ser capturado y remitido a un lugar conveniente.

Está claro que en estos casos se debe obrar responsablemente, y entendemos que es lo que se ha hecho, para salvaguardar la integridad del animal y cuidar a los vecinos.

FOTO: El zorrino fue atrapado y remitido al Ecoparque.