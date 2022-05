Reunión de vecinos de Retiro con Rodríguez Larreta

El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, se reunió este pasado miércoles 27 de abril con vecinos de Retiro. Estas reuniones son habituales para el funcionario, que va rotando semanalmente en los distintos barrios de la Ciudad, para dialogar con los vecinos.

En este caso, también como es habitual, se hizo primero una ronda de comentarios de los presentes anotados previamente para eso, y luego Larreta respondió a lo expuesto. Los temas recurrentes fueron el de la basura fuera de los contenedores, el de la inseguridad en algunos puntos específicos, los robos de elementos de puertas y frentes de edificios, la gente en situación de calle, más algunos temas puntuales, como la necesidad de poner una luminaria en un lugar determinado, o el caso de algún árbol que hay que atender. Hubo alguna persona que se presentó como habitante del Barrio 31, quien reclamó al gobierno de la Ciudad una vivienda, que necesitaba para ella y su familia.

Sobre el tema inseguridad, Larreta señaló que los niveles de delincuencia en la Ciudad habían disminuido sensiblemente en el último tiempo, también debido a la presencia policial en las calles, y que Buenos Aires es la ciudad en la que menos delincuencia hay, considerando los países de la región. La Policía de la Ciudad –destacó- está muy bien preparada. Y ante la insinuación de que se necesitaría la presencia de la Comisaría en el barrio, como era antes, el jefe de gobierno explicó que hoy, ante la tecnificación del control y de las denuncias, la forma operativa más eficaz es la de la Policía en la calle y no detrás de un escritorio.

También puntualizó que la conciencia sobre el tema basura está en crecimiento, ya que actualmente la mitad de los vecinos separa los residuos en origen, y que eso va en aumento. Y en cuanto al control, que las empresas de recolección hacen su trabajo, y que es imposible para la Ciudad poner una vigilancia en cada contenedor. Sobre la posibilidad de cambiar el sistema de contenedores, señaló que es el sistema es el que se usa en otras partes del mundo, que no hay otro mejor. Y que sería imposible volver al sistema anterior, en el que se colocaban las bolsas directamente en la vereda.

Se trató también la situación de la Plaza Libertad, actualmente ocupada por personas que están allí con colchones, adentro o en la vereda del lado de Libertad. Estaba presente el presidente de la Comuna 1, Lucas Portela, quien señaló que hubo reclamos por este tema; y que si bien no era delito en nuestra ciudad estar en situación de calle, él se estaba ocupando personalmente del caso. Que se les ofrece paradores, que se niegan a ir, y que debido a que legalmente no hay delito, no se los puede obligar. Pero se insistiría en hallarle una solución.

En cuanto a la reunión, sobre los temas más puntuales tomaron nota el jefe de gobierno y sus asistentes, y se quedó en ver dentro de un par de meses en un nuevo encuentro, cuál había sido el resultado de esos reclamos.

FOTO: La reunión de vecinos de Retiro con Rodríguez Larreta estuvo muy concurrida.