La radio nació en Retiro (hace 100 años)

En la actualidad, la radiofonía es un medio de comunicación muy importante. Pese al surgimiento posterior de la televisión, que ya parece lejano también, y de otras formas de comunicación actuales, no sólo no ha sido eclipsado sino que mantiene, al menos en la Argentina, una notable vitalidad. Precisamente las nuevas tecnologías han permitido nuevas formas de hacer radio. Por eso es interesante recordar que este medio tuvo su partida de nacimiento en Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Retiro, y no sólo a nivel local sino mundial. Y más aún porque muy recientemente, en el mes de agosto, se festejaron los primeros cien años de este notable acontecimiento.

El nacimiento de la radiofonía se debió a la actividad y la capacidad visionaria del médico argentino Enrique Susini, quien al retorno de un viaje que hizo a Europa en 1919, del que trajo una serie de elementos técnicos destinados a estudiar los efectos de la electricidad en la medicina, conformó un equipo para tal fin con sus asistentes, los entonces estudiantes César Guerrico, Miguel Mujica y Luis Romero Carranza. Todos ellos, junto al director del grupo, se transformaron en radioaficionados al amparo de los avances tecnológicos que tenían a su alcance. Armaron sendos transmisores radiotelefónicos, con lo que pronto surgió en ellos la idea de que, además de las experiencias aplicables al campo científico sobre las que estaban trabajando, podían utilizar esos elementos como medio de transmisión cultural. Una forma de hacerlo, que además significaría una valiosa experimentación, fue la idea de transmitir una función musical directamente desde un teatro. Se eligió para eso el Coliseo Argentino, ubicado en Charcas (hoy Marcelo T. de Alvear) al 1100, frente a la Plaza Libertad.

En la sala del Coliseo Argentino se realizaban habitualmente conciertos de primer nivel, lo que lo hacía adecuado para esa primera experiencia radiofónica. Pero parece que no fue sencillo colocar los distintos elementos para el funcionamiento del transmisor, y sobre todo la antena, que fue ubicada entre una de las torres del teatro y la cúpula de un edificio vecino. Finalmente la primera transmisión radial a nivel mundial se realizó el 27 de agosto de 1920, con la emisión completa de la ópera Parsifal de Richard Wagner, que se representó en ese escenario. Lo recibieron algunos receptores, pocos todavía, ubicados en domicilios de conocidos de estos pioneros.

Debemos aclarar que al decir que aquel fue el nacimiento de la radio, nos estamos refiriendo a lo que entendemos por radiofonía actualmente, es decir a una emisión transmitida en forma unidireccional, captada a la vez en vivo por una serie de receptores adaptados para eso. Es lo que se dio como novedad con este hecho en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, ya que comunicaciones por radio ya existían, entre dos personas por ejemplo.

A partir de esa primera transmisión, esto se estableció ya de forma regular y continua, implementándose así la primera emisora radial en la Argentina y en el mundo.

El señorial marco de ese acontecimiento lo mostramos en una fotografía de época en esta misma página. El Teatro Coliseo Argentino años después fue reformado, y quedó como se lo conoce en la actualidad, con una fachada mucho más despojada y sencilla, pero eso es ya otra historia.

Josefina del Solar

Foto de arriba: El primitivo Teatro Coliseo, desde el cual se realizó la primera transmisión de radio