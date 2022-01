Puntos Verdes: no atenderán este viernes y sábado

El viernes 14 y el sábado 15 de enero los Puntos Verdes no tendrán atención personal. Esto significa que no se deberá llevar aceite de cocina usado, residuos de aparatos electrónicos ni pilas usadas. Las composteras ubicadas en los puntos Verdes tampoco estarán abiertas estos días, de modo que no hay que acercar bolsas con orgánicos para dejarlas allí.

Sí se podrán colocar elementos reciclables en las bocas que tienen estos puestos. Los reciclables pueden ser: papeles, cartones, plásticos, vidrios, metales.

FOTO: Los puntos Verdes no tendrán atención personalizada el viernes y sábado (Foto La Gaceta del Retiro)