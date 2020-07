Plan de puesta en marcha de la actividad en la Ciudad de Buenos Aires

Del 20 de julio al 3 de agosto la Ciudad implementará el Plan Integral y Gradual de Puesta en Marcha, luego de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Covid 19.

Comprende medidas para adaptar el espacio público, garantizar la movilidad y el transporte seguros, y recuperar la actividad económica de la Ciudad. Consta de seis etapas y contempla 100 protocolos para la apertura progresiva de la actividad comercial, cultural, recreativa, deportiva, turística, de servicios, industrial, del espacio público, de la salud programada y de la educación.

La primera etapa, del 20 de julio al 3 de agosto, se desarrollará de acuerdo con el siguiente cronograma de aperturas:

Lunes 20

Comercios barriales, de cercanía, galerías barriales (excluye indumentaria y calzado) con DNI según el día. DNI terminado en número par (0, 2, 4, 6, 8), día par; y DNI terminado en número impar (1, 3, 5, 7, 9), día impar.

Gastronomía: para llevar.

Administrativos de instituciones educativas.

Actividad Física individual con horario ampliado de 18 a 10 de la mañana:

Se implementa un sistema de salidas a través del número de DNI, tal como para las compras en los comercios no esenciales.

DNI terminado en número par (0, 2, 4, 6, 8), día par; y DNI terminado en número impar (1, 3, 5, 7, 9), día impar.

No más de 2 personas.

Distanciamiento mínimo de 2 metros.

El tapabocas no es de uso obligatorio mientras se corre. Sí es obligatorio para ciclistas y los que salen a caminar.

Se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas.

No está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio.

Habrá cortes de tránsito para facilitar la actividad en parques y plazas seleccionados.

Escribanos.

Streaming de música.

Martes 21

Salidas recreativas de chicos:

Se amplían en el horario de 10 a 18, a los martes, jueves, sábado y domingo.

Sin restricción por día según el DNI.

A 500 metros del domicilio de residencia.

Distanciamiento social y uso de tapabocas para mayores de 6.

Duración máxima: 60 minutos por día.

Apertura de plazas y parques sin permanencia, sin uso de patio de juegos ni postas aeróbicas.

Miércoles 22

Se suma a los comercios de cercanía y galerías barriales los comercios de indumentaria y calzado barriales con DNI según el día.

Culto: apertura para tareas administrativas, celebraciones online y rezo individual con aforo y tope.

Lavaderos de autos.

Paseadores de perros.

Industria del juguete.

Sábado 25

Mudanzas, sólo los fines de semana.

Lunes 27

Salidas recreativas con chicos: se extienden a todos los días de 10 a 18, una hora por día.

Abogados.

Galerías de arte con turno.

Miércoles 29

Peluquerías, depilación, manicuría y pedicuría.

Psicólogos.

Psicopedagogos.

Terapistas ocupacionales.

Kinesiólogos que trabajan con trastornos del neurodesarrollo y para la tercera edad.

Fonoaudiólogos que trabajan con trastorno del espectro autista (TEA).

Lunes 3 de agosto