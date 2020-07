Retiro de ayer. Una pileta de natación

Por Josefina del Solar

Las fotografías que hoy proponemos para comentar son de por sí bastante curiosas y sin duda interesantes. La que vemos sin público, está fechada a fines de 1938 y nos indica, si analizamos su entorno, que hubo una pileta de natación en el predio que actualmente corresponde a la Plaza Canadá, situada frente a la última de las estaciones de Retiro, la del Ferrocarril San Martín. Cuando vimos esa foto por primera vez, hace ya unos cuantos años, fue un descubrimiento, ya que no habíamos encontrado con anterioridad mención a la existencia de un natatorio en ese lugar. La vista de la foto nos movilizó a saber más sobre el tema, y así fuimos a una hemeroteca que nos proporcionó una nota periodística en la que se daba cuenta de su próxima inauguración “dentro de la temporada”, lo que nos permitió suponer que dicha inauguración estaba prevista para ese mismo verano, es decir para el inicio del ‘39.

El artículo periodístico informa sobre las características de la pileta, señalando que era la más grande del país, que había costado $100.000 construirla, y que se debió a la iniciativa de la que por entonces se denominaba Comisión Permanente de Fiestas Populares. Puntualiza además que tenía una parte destinada a los chicos en la que la profundidad alcanzaba sólo los 80 cm., mientras que progresivamente se iba haciendo más profunda hasta llegar a los 3 metros; que podía albergar hasta 500 bañistas, y que contaba con un sistema continuo y automático para la renovación del agua, es decir que estaba a nivel de lo más moderno de la época. Se anuncia en la nota la próxima inauguración de la pileta y la programada instalación de un bar restaurante, locales para venta de helados, cigarrillos, peluquería y hasta artículos para bañistas, entre otros, para los que estaba vigente en ese momento un llamado a licitación. Evidentemente existía el proyecto de hacer un centro comercial en torno a la pileta de natación.

Hasta allí la información que hemos hallado. Después, durante bastante tiempo no supimos si efectivamente se había abierto al público la gran pileta, y de ser así hasta cuándo funcionó. En cuanto a lo primero, con posterioridad y en la búsqueda constante que hacemos de fotos del barrio, encontramos otra foto de la gran pileta ya con personas utilizándola, que también incluimos en esta página. Respecto al tiempo que estuvo en funcionamiento con seguridad no fue prolongado, ya que ubicamos fotografías de la década siguiente en las que ya no aparece. Podemos suponer que se la sacó debido a diversas tareas de urbanización y seguramente al crecimiento del transporte en ese espacio, que hicieron ya inviable la existencia allí de una pileta de natación con uso del público.

Foto de arriba:

– La pileta de natación cuando se estaba instalando, a fines de 1938.