Una historia de vida en el Día del Museólogo

Analía Martin de Machado es Magíster en Museología, trabaja en la Armada hace 27 años. A través de su historia, que nos acerca la publicación Gaceta Marinera en el Día del Museólogo va el reconocimiento a todos los que abrazan esta profesión.

“ La Armada Argentina me brindó la oportunidad de crecer en mi profesión”.

El 15 de septiembre de 1960 fue instituido el Día del Museólogo Argentino en coincidencia con el Primer Encuentro de Museología en el país. Ellos hacen que los objetos y documentos cobren vida y narren una historia, tienen la responsabilidad profesional de custodiarlos y la de interpretar el patrimonio cultural de un lugar.

Analía Martin trabajó en la mayoría de los museos navales y espacios culturales de la Fuerza y en todos ellos comprendió que su rol principal era adquirir estrategias funcionales adecuadas para explicar el sentir y el ser Naval, y plasmar ese sentido de pertenencia en los espacios de exhibición para su reconocimiento.

Hoy la Magíster en Museología se encuentra destinada en Gestión y Promoción de Bienes Culturales, en la Dirección de Relaciones Institucionales de la Armada Argentina en la Ciudad de Buenos Aires.

Ella nació en el barrio porteño de Mataderos pero vivió su infancia al sur de la provincia de Buenos Aires, en Punta Alta, ciudad cercana a la Base Naval Puerto Belgrano. A mediados de 1994 ingresó a la Armada con 19 años, luego de completar los estudios secundarios. Estaba estudiando Magisterio y para poder solventar los gastos de estudio se inscribió para concursar vacantes como operadora telefónica en la Base de Infantería de Marina Baterías.

Su familia apoyó el ingreso desde el primer momento, ya que no era el primer miembro en seguir el camino naval: su abuelo paterno, su padre, y su hermano menor optarían por ser marinos; y su madre fue Personal Civil en el antiguo SADOS, y luego en Sanidad Naval.

En 1999 mientras Analía trabajaba en lo que era la sede del Museo de la Infantería de Marina, en la actual Pista de Combate del Comando de Instrucción y Evaluación de la Infantería de Marina (COIE), y al informarse del traslado del Comando de la Infantería de Marina, el Museo también debía mudarse.

Este hecho la incentivó a cambiar la carrera de Abogacía que cursaba en la Universidad Nacional del Sur (UNS) en Bahía Blanca por la de Museología, en el Instituto de Formación Técnica y Profesional N° 8 de La Plata. Años después, destinada junto con su familia en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo la oportunidad de continuar su formación académica y realizó posgrados en la Universidad del Museo Social Argentino, en la Universidad Nacional de Avellaneda; y el Magíster, en el Instituto Iberoamericano de Museología en Barcelona.

Una profesional en el ámbito cultural

Analía Martin participó en asociaciones afines a la cultura como el Comité Internacional de Museos (ICOM), la Subcomisión del ICOM en América Latina y el Caribe (ICOFOM LAM), la Asociación Profesionales de Museos (APRODEMUS), la Asociación de Directores de Museos Argentinos (ADiMRA) y la Red Argentina de Museos (RAME), creada recientemente por el contexto de pandemia del virus Covid-19 y ante la necesidad de afrontar y gestionar una nueva modalidad de conexión entre los profesionales.

Por su profesión, la Armada la ubicó en áreas culturales, las que fueron presentando grandes desafíos e infinidad de gratificaciones a lo largo de sus 27 años de carrera como Museóloga.

Los traslados fueron constantes, ya que su esposo también es parte de la Armada Argentina, y pudo ejercer su profesión en varios destinos: en el buque museo fragata ARA “Sarmiento”, en Dársena Norte, y en el sur del país, en la Base Aeronaval de Río Grande.

“El poder contribuir con mi granito de arena, brindando mi experiencia y saberes para quienes en un futuro llevaran las riendas de la laboral cultural es lo que me motiva a continuar”, expresó la Magíster. Y contó que la mayor experiencia vivida dentro de la Institución fue su trabajo de tesis, en la que realizó el diseño inicial de todas las salas del Museo de la Infantería de Marina. “Me sería imposible mencionar a todos los protagonistas con quienes he dialogado, pero les estaré eternamente agradecida porque me enseñaron a admirar, reconocer y valorar la profesión naval”, agregó.

Actualmente se encuentra en Gestión y Promoción de Bienes Culturales, en la Dirección de Relaciones Institucionales de la Armada, donde contribuye y gestiona el óptimo funcionamiento de las Instituciones Museos que la Armada posee, vela por el resguardo, registro y difusión de sus bienes culturales y permite con su labor diaria la valoración del patrimonio histórico y cultural.

También integra el Equipo de Trabajo Técnico-Profesional de la RE.MU.DEF (Red de Museos de la Defesa) representando así a los Monumentos Históricos Nacionales y Museos de la Armada Argentina ante el Ministerio de Defensa de la Nación. La Red RE.MU.DEF tiene como finalidad la comunicación, cooperación y entendimiento entre los Museos y las Salas Históricas de la Defensa a fin de potenciar su rol como transmisores de la Historia de la Nación, promoviendo condiciones que faciliten el desempeño eficaz y la adecuada valoración de los mismos.

La gestión de proyectos de promoción cultural de los museos, le permite a Analía transportarse a una realidad ya conocida, donde fue cumpliendo funciones de menor responsabilidad y valorar la labor de quienes llevan adelante el día a día en el funcionamiento, alcance y efectividad de los museos.

“Aprovecho esta oportunidad para desearle un feliz Día del Museólogo a todos mis colegas, en especial a quienes seguimos compartiendo nuestra profesión en la Armada Argentina…”, destacó. Recalcó también a modo de conclusión, el privilegio que significa ejercer su profesión sobresaliendo la unión familiar a lo largo de toda su carrera.

Fuente: Gaceta Marinera.

FOTO: Analía Martín de Machado