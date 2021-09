Por las elecciones: qué pasará con los transportes y otras actividades

Con motivo de la realización de las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) el próximo domingo 12 de septiembre, algunas actividades sufrirán modificaciones.

En lo relativo al transporte público , el domingo será gratuito. Esto incluye subterráneos, Premetro, colectivos y trenes, y también el Sistema Público de Bicicletas. El subte por otra parte, comenzará a funcionar a las 7 de la mañana. En cuanto a la utilización del sistema de Ecobici, hay para esto 250 estaciones distribuidas en las diferentes Comunas. Los viajes tienen una duración máxima de 30 minutos, y para utilizar el servicio hay que registrarse previamente en la web: www.baecobici.com.ar

Otro punto importante se refiere a las Ferias de la Ciudad. Sobre su funcionamiento se ha informado que el sábado 11 funcionarán todas, y también el domingo, salvo la n° 3 y la n° 12, de La Boca y Palermo respectivamente. Recordamos que en Retiro la Feria del domingo es la ubicada en Cerrito entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, cuyo horario es de 8 a 14 hs.

Venta de bebidas alcohólica s: estará prohibida. No se podrán vender en ningún comercio desde 12 horas antes y hasta 3 horas después de finalizado el acto eleccionario (desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo).

Estacionamiento : estará permitido sobre calles y avenidas en las que no se puede los días hábiles de 7 a 21 hs. No estará permitido en cambio en las que habitualmente no se puede estacionar durante las 24 horas. Tampoco se podrá estacionar en la puerta de los establecimientos en los que se lleven a cabo las elecciones, en los lugares reservados para hospitales y clínicas, o en los destinados a personas con discapacidad. No habrá estacionamiento medido el domingo. Tampoco habrá restricciones para el ingreso a la zona de Centro o Tribunales peatonal.

Recolección de basura : el servicio funcionará normalmente.

Clases el lunes : a pesar de que el acto eleccionario tendrá lugar como es habitual en establecimientos educativos, el lunes 13 habrá clases normalmente. Para esto el Gobierno porteño dispuso un operativo de limpieza que funcionará desde el cierre de los comicios y continuará hasta las cinco de la mañana del día siguiente, de modo que las clases se desarrollen en todas las escuelas en su horario habitual.

Es para resaltar la importancia que tiene concurrir a votar. Y según todo lo expresado por las autoridades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires, no es la votación una actividad de riesgo, ya que se han tomado todas las medidas sanitarias que exige el momento.

Recordamos además algunas recomendaciones a tener en cuenta para colaborar para que todo se desarrolle de la mejor manera:

● Consultar el padrón electoral antes de asistir al lugar de votación en: buenosaires.gob.ar/elecciones,en el chat de WhatsApp de la Ciudad (11 5050-0147) o en padron.gob.ar. Esto permitirá conocer con anticipación no sólo el lugar de votación sino también el número de mesa y el orden, para agilizar el proceso.

● Los adultos mayores de 70 años podrán acreditar su edad y solicitar la prioridad para evitar la fila.

● Usar tapaboca y llevar birome propia para firmar el padrón electoral

● Cerrar el sobre colocando la solapa hacia adentro. (Esto es para evitar cerrar el sobre con saliva , como medida de protecci pero una recomendación es también llevar un pegamento propio para hacerlo, de modo que no quede abierto el sobre).

● Quienes se encuentren cumpliendo aislamiento por coronavirus (casos positivos, contactos estrechos, etc.) no deben ir a votar.

FOTO: El transporte público funcionará gratuitamente el domingo 12.