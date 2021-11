Del Retiro de ayer. La bajada de Maipú en dos fotos

En esta sección del periódico en el que habitualmente reproducimos antiguas fotografías del barrio de Retiro, para así conocer siempre algo más de su evolución urbana, en este caso traemos para compartir con nuestros lectores dos fotografías de una misma calle en una cuadra sola, tomada desde ambos extremos. Se trata de la calle Maipú entre Arenales y Leandro N. Alem, una cuadra que tiene allí un declive, por lo que solemos denominarla como la Bajada de Maipú.

El hecho de que en las dos fotos la edificación sea la misma, y de que no se hallara todavía emplazado el monumento a Leandro N. Alem –ubicado hoy en la intersección de Maipú con la avenida que lleva precisamente el nombre de este político argentino- nos lleva a considerar que ambas fotos han sido tomadas más o menos por la misma época, aunque no en la misma oportunidad, dada la diferencia en el follaje de los árboles. Podemos ver sendas palmeras en los extremos de la plazoleta central, las que evidentemente fueron sacadas después, ya que no aparecen en fotos posteriores del mismo lugar, y tampoco por supuesto actualmente.

Un dato habitual en estos casos es que nada ha quedado de la edificación que muestran las fotos. Toda lo que puede verse en la vereda de la izquierda en la foto que lleva el número 1 ha sido reemplazado por la barranca de la Plaza San Martín, que fue restaurada y extendida hacia el bajo a mediados de la década del ’30; mientras que la de la vereda opuesta también ha sucumbido a la piqueta y se han construido en su lugar otros edificios. La plazoleta central tampoco ha perdurado con césped, ya que, tal como la conocemos actualmente está embaldosada y se ha reducido su ancho.

En la foto número 2 puede verse a la izquierda parte del que fuera el Palacio Ortiz Basualdo, que estaba en Arenales y Maipú. Otro dato a destacar en esta foto es que no se visualiza al fondo el edificio de la estación del ferrocarril. Da la impresión de que estaba en construcción, lo que permite ubicar esta toma antes de 1915, año en que fue inaugurada dicha estación. Es decir, por todas esas referencias estimamos que las tomas pueden ser de la década del ’10 del siglo pasado.

FOTOS: