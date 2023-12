Consejos para las Fiestas

La Navidad ya muy cercana, tiene una especial significación para los católicos y los cristianos en general; aunque para quienes no lo son, es indudable que es una celebración que tiene un alcance de fraternidad humana de honda significación. Y es por esto un motivo de acercamiento, una circunstancia para reunir con felicidad a parientes y amigos, y para nada debe ser motivo de lamentos por accidentes, que deben y pueden evitarse.

Por esto es importante tener en cuenta los consejos que las autoridades porteñas nos hacen llegar, de modo de festejar con alegría y sin hechos lamentables.

Uno de los consejos tiene que ver con no usar pirotecnia. Sabemos que esos elementos pueden causar accidentes a quienes los manipulen, como también incendios; pero además son motivo de angustia para los animales domésticos, y también para los chicos muy pequeños, o para personas delicadas de salud.

Otra recomendación muy importante es: quien deba manejar, no debe consumir alcohol. El alcohol, para quien deba estar al volante, aumenta el riesgo de sufrir accidentes, ya que influye en el sentido del equilibrio, en el cálculo de las distancias, en la velocidad de respuesta ante determinadas situaciones, etc. Por eso, la recomendación es: si tomás alcohol, no manejes.

También se deben tomar precauciones al destapar bebidas espumantes. Estas son: cubrir el corcho con un paño o tolla al quitar la traba de seguridad y al destapar la bebida; evitar agitar las bebidas espumantes en el momento de destaparlas; no mirar directamente la botella cuando se destapa, ni apuntarlas a otras personas.

De todas maneras, si a pesar de estas recomendaciones se produjera algún problema, estas direcciones son para tener en cuenta:

En caso de una emergencia, recordar que la línea 911 de la Policía de la Ciudad atiende las 24 horas los 365 días del año.

FOTO: Uno de los consejos a tomar en cuenta es no usar pirotecnia.