Una historia de vida: Cartógrafo naval

Capitán de Corbeta Cartógrafo Mario Lucas Caballero, de Maipú, Provincia de Buenos Aires.

“La Armada Argentina es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida”

En el Día de la Cartografía (26 de junio), Mario Lucas Caballero cuenta su experiencia como cartógrafo de la Armada Argentina, su profunda vocación naval y la responsabilidad que representa confeccionar las cartas náuticas para guiar a los navegantes en sus derroteros.

Marino y cartógrafo son dos vocaciones que se conjugan en una misma persona: el Capitán de Corbeta Mario Lucas Caballero. Eligió ambas profesiones como forma de vida y en la actualidad las desarrolla en el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), organismo dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación.

Lucas nació el 26 de julio de 1979 en la localidad bonaerense de Maipú, ubicada en el kilómetro 284 de la ruta 2, que va desde Buenos Aires a Mar del Plata. Cuenta que allí vivió hasta los 18 años, cuando un folleto de ingreso a la Armada Argentina llegó a sus manos. Sin dudarlo se inscribió para seguir uno de sus sueños, ya que desde chico le llamaba mucho la atención navegar y los buques grises. El cine le había permitido conocer a las Fuerzas Armadas y vislumbró esta oportunidad que se le presentaba: la de incorporarse a las filas de la Armada y vivir la Marina desde adentro.

Así fue como dejó atrás su pueblo natal de 10 mil habitantes, caracterizado por ser agrícola-ganadero. Allí todavía viven su mamá María Rosa, sus cinco hermanos, tíos y primos, y otros afectos, a quienes va a visitar periódicamente.

“Ingresé a la Escuela de Suboficiales de la Armada y era todo como yo me lo esperaba, como lo había visto más de una vez en las películas: la rutina de levantarse bien temprano, tender la cama, pasar a comer en grandes comedores, y un tiempo y lugar para el estudio”, contó Lucas Caballero.

Desde ese momento comenzó su carrera en la Armada y su pasión por la cartografía no se detuvo. Egresó como Cabo Segundo del escalafón Artillería y en 2001 hizo el cambio de especialidad a Hidrografía. En esa época, ya había comenzado a estudiar la Licenciatura en Cartografía en la Escuela de Ciencias del Mar y la especialidad de Hidrografía era la más relacionada a la carrera universitaria que estaba cursando.

“Casualmente en Maipú me comentaron que alguien tenía una pariente que era cartógrafa y que se dedicaba a las imágenes satelitales. En ese momento me llamó la atención porque no se conocía tanto la profesión, ahora es más común”, rememora el Capitán de Corbeta Caballero.

Hizo la carrera mientras se desempeñaba en diferentes destinos navales, y algunos años las navegaciones y los compromisos propios del servicio marcaron pausas en sus estudios, hasta que finalmente en 2009 rindió su última materia; por entonces ya estaba destinado en el SHN.

“En 2011 realicé el Curso de Integración Naval. Fue una linda experiencia, y volví al SHN como Oficial de Marina del Cuerpo Profesional de la Armada con la jerarquía de Teniente de Fragata”, relata.

Se reencontró con los mismos compañeros de trabajo, civiles y militares, quienes lo apoyaron y lo vieron partir hacia la Escuela Naval Militar: “La Armada me dio mucho, me gusta tanto que considero es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida”.

La Institución le dio muchas oportunidades de crecer profesionalmente y en la Armada -cuenta- también encontró el amor: hace más de 20 años que conoció a Inés, su esposa desde 2011, y con quien comparte el ámbito naval, porque ella es Suboficial Principal Artillera, destinada hoy en el patrullero ARA “King”.

Los aportes desde la Cartografía

El Día de la Cartografía fue instituido por Decreto hace 65 años, en conmemoración de la creación, en 1826, del Departamento Topográfico de Buenos Aires, ente que centralizaría toda la cartografía argentina. Desde entonces, cientos de hombres y mujeres realizan su aporte desde esta labor científico-técnica.

En el caso de la cartografía náutica, el propósito es brindar información al navegante para su seguridad náutica y planificar las derrotas (término marino que designa el rumbo de una embarcación y/o la línea que en un mapa señala esta dirección) que seguirán los buques que los navegantes tripulan y con ese objeto, se las grafica en diferentes escalas que tienen diversos usos. El Capitán Caballero lleva adelante esta importante tarea en el Servicio de Hidrografía Naval.

“AI ingresar como Cartógrafo Cuerpo Profesional de la Armada, el título habilita también para la especialidad Hidrografía dentro de la Institución. Desde entonces cumplí muchas tareas como cartógrafo y he contribuido –desde mi punto de vista– en el desarrollo de las cartas náuticas y cartas de navegación electrónicas para embarcaciones, que son iguales a las cartas náuticas, pero en formato digital con un estándar internacional para que cualquier país miembro o servicio de hidrográfico pueda utilizarlas. Por eso están estandarizadas; no se usan sólo en Argentina sino en cualquier parte del mundo”, explica el experto.

Como Hidrógrafo, en este momento, se desempeña en el área de procesamiento de datos hidrográficos del SHN. “Acá se reciben los datos de las campañas hidrográficas, de los profesionales que van al terreno y miden los datos para que después se puedan efectuar la cartografía o algunos trabajos de investigación”, detalló el profesional.

La actualización de las cartas náuticas es permanente. “Si hay alguna modificación importante que debe ser tenida en cuenta por el navegante y que puede representar un riesgo o peligro en la navegación, la carta tiene que ser modificada, es decir, actualizada. Además, si hay un levantamiento nuevo, también se tiene que actualizar. Es la responsabilidad de llevar la embarcación de un lugar a otro y que no le pase nada en el trayecto; las cartas sirven para que el navegante pueda cumplir con su misión de manera segura”, clarifica.

A diario, Lucas Caballero comparte sus jornadas laborales con licenciados en sistemas de información geográfica, hidrógrafos y estudiantes de la licenciatura en Cartografía. En la actualidad, muy distinto al trabajo solitario de antaño cuando las cartas se realizaban a mano, hay intercambio y enriquecimiento entre los profesionales afines. Como experiencia personal, el Capitán Caballero, destaca “la buena gente que enseña, personal civil y militar, ya que hay civiles que me enseñaron mucho y aprendí gracias a ellos. Hoy, trato de retribuir ese gesto educativo y no solamente de hacer los productos que necesito, sino también de enseñarlo a la gente y darle la continuidad necesaria a la labor”.

Subraya asimismo su trabajo en representación de la Armada Argentina y el Servicio de Hidrografía Naval: “Gracias a la formación profesional en Cartografía y a la Institución, participé de conferencias técnicas en el Reino Unido de Gran Bretaña y de capacitaciones en otros lugares del mundo como Panamá, Colombia, Brasil, Uruguay e Italia”.

Foto de Arriba: Mario Lucas Caballero trabajando.