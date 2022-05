Partir de junio regirá un nuevo sistema de estacionamiento medido. Será digital, sin uso de parquímetros ni cospeles. Se implementará en algunos barrios, y los vecinos podrán registrarse para utilizarlo en un radio de hasta 300 metros de su domicilio.

Según se anunció desde el Gobierno de la Ciudad, se implementará en algunos barrios un sistema de estacionamiento medido que será 100% digital. Para esto se utilizará una app, es decir que el estacionamiento se medirá a través del celular.

Los barrios en que se implementará serán: Retiro, Montserrat, San Nicolás, San Telmo, Recoleta y Balvanera.

El sistema comenzará a regir en junio, y los vecinos que viven dentro de la zona establecida podrán inscribirse para utilizarlo en forma gratuita, en un radio de 300 metros de su domicilio.

Requisitos para acceder al beneficio:

-DNI o servicio con domicilio dentro de la zona tarifada.

-Número de partida de ABL del domicilio (el beneficio aplica solo para unidades de vivienda).

-Cédula única de identificación del vehículo (ex cédula verde) o cédula para autorizado a conducir (ex cédula azul).

-No tener deuda del Impuesto de Radicación de Vehículos e Infracciones de Tránsito. En caso de tenerla, se puede acceder al beneficio y saldar la deuda dentro de los 12 meses de vigencia.

El beneficio será para un único vehículo por persona y por domicilio.

Para conocer más detalles del servicio y anotarse para utilizarlo, se deberá entrar a:

buenosaires.gob.ar/estacionamiento y allí seguir las instrucciones en la sección “Beneficio para residentes”.

FOTO: El nuevo sistema de estacionamiento será digital (foto La Gaceta del Retiro)