Museo de la Diplomacia Argentina: reabrió al público

El conocimiento de la evolución de lo que es hoy la República Argentina en los diferentes momentos históricos es algo de inmenso valor para todos los nacidos en este territorio, que proporciona un sentido de pertenencia y como todo conocimiento ayuda a valorar y querer lo propio. Y en esto tienen a la vez un papel importante los museos, dedicados a preservar, poner en contexto y acercar al público en general los elementos que conforman esa memoria que pertenece a todos.

Un museo de gran importancia en este sentido es el de la Cancillería, el Museo de la Diplomacia Argentina, que en este mes de agosto reabre al público exhibiendo su patrimonio permanente, pero además con una exposición temporaria muy interesante. Este Museo, con sede nada menos que en el Palacio San Martín, tiene por finalidad la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico cultural de la Cancillería, y muestra en exhibiciones muy bien armadas lo que ha sido la política exterior del país a lo largo de sus diferentes etapas. Tuvimos el gusto de recorrerlo recientemente, y de descubrirlo en sus diferentes secciones a través de la muy cordial y eficiente guía de la responsable del Museo, Desirée Chaure, y sus asistentes: Marcy Herrera Sander, Susana Torres y Analía Parra.

Conocimos así lo que son sus exhibiciones permanentes. De ellas, la sección Trazando Fronteras, está referida a lo que ha sido la demarcación y control de las fronteras, es decir de los límites internacionales. Esta tarea, muy específica, requería de diversos especialistas. Las comisiones tenían un perito a cargo y estaban compuestas por científicos y también por baqueanos, peones, fotógrafos, y otros especialistas que tenían a su cargo las diferentes actividades. Es esta sección se muestran distintos elementos utilizados para esta delicada tarea de la demarcación de límites, como también documentos y fotografías referidas a la temática. A destacar entre lo que allí pudimos ver ubicamos el Aritmómetro, una calculadora mecánica de origen francés utilizada a fines del siglo XIX por los peritos de las comisiones argentinas durante las campañas de demarcación de nuestros límites internacionales.

En Ceremonial y Protocolo en la historia diplomática se pueden ver elementos vinculados a la actividad protocolar desde fines del siglo XIX hasta años recientes, incluso de indumentaria específica, muy representativos de los usos y costumbres de la diplomacia.

La sección Comunicaciones Internacionales nos pareció sumamente interesante dentro de todo el conjunto, con piezas que eran utilizadas para la comunicación entre la Cancillería y sus representaciones en el exterior.

Claro que muchas de esas piezas atesoradas han requerido o requieren restauración y mantenimiento. Para eso el Museo cuenta con una sección especial a cargo de Victoria Zucchi Satue. Pudimos visitar también esta dependencia, admirando en la oportunidad el conocimiento y la capacidad que la restauradora despliega en esta tarea.

Mencionamos entonces las exhibiciones permanentes; pero en este momento está abierta para el público una muestra temporaria, que durará un mes, con una colección de mates de porcelana, muy variada e interesante. Se denomina “El mate: una tradición compartida”, y el título se refiere a que la mayoría de las piezas que se exhiben, tratándose en este caso de un elemento tan criollo como el mate, no son en este caso de elaboración local sino de origen alemán. La forma en la que se hizo un elemento de fabricación europea, y luego volvió a estas tierras, es sin duda un proceso de irradiación cultural. Esos mates se usaron aquí a fines del siglo XIX y comienzos del XX. El conjunto perteneció a un coleccionista particular, Ildefonso Suescun, quien llegó a reunir alrededor de 1000 piezas, y su hijo Oscar fue quien lo donó. Las piezas son de variadas formas y están dotadas de diferentes elementos decorativos, como es el estilo de la porcelana europea: la figura de un niño, motivos de flores, alguna figura religiosa, entre otros. Y no falta allí un Mate de la Patria, realizado por encargo especial para el Centenario en 1910. En la reciente inauguración de la muestra estuvieron presentes el Director de Gestión Documental del Museo Juan Manuel Murall, y Oscar Suescun, donante de la colección.

Esta exposición y las demás mencionadas pueden ser vistas en Esmeralda 1231, con visitas guiadas los martes y jueves a las 11 y 16.

FOTO de arriba: