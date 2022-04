La Autopista Illia será la primera con peajes inteligentes

Como ha ocurrido en muchos casos a lo largo de la historia de Retiro, nuevamente este barrio será pionero en una innovación en la Ciudad. En este caso se trata de la renovación en el sistema de peajes, y la protagonista será la Autopista Illia.

En ésta que es una entrada y salida importante de la Ciudad de Buenos Aires, utilizada por más de 80.000 usuarios diariamente, se reemplazarán las 28 cabinas de peaje ubicadas en Retiro por un pórtico que, a través de cámaras, leerá las patentes para registrar las pasadas de modo que los vehículos no tengan que detenerse. Este tipo de peaje inteligente presenta varias ventajas. En primer lugar puede hacer más fluido el tránsito delos vehículos, lo que ahorra tiempo pero además significa una mejora en la seguridad vial. También se señalan ventajas ecológicas: al no tener los autos que detenerse, habrá un ahorro considerable de emisiones de CO2. Y al no tener que emitir tickets se elimina este elemento que implica uso de árboles en su elaboración. Por otra parte disminuye también la contaminación sonora.

La obra estará a cargo de AUSA. Se comenzará a instrumentar a mediados de este año 2022 y se extenderá durante 10 meses. Consistirá en la remoción de las cabinas de peaje Retiro 1 y Retiro 2, y en la instalación de un pórtico con sistema de cobro automático. En el sentido hacia la Avenida General Paz el pórtico captará todo el tránsito que ingrese por los actuales peajes de Retiro 1 y Retiro 2, y se sumará a los pórticos ya existentes de los ingresos a la Au. Illia desde Sarmiento y Salguero. En el sentido centro, al igual que las actuales cabinas, captará todo el tránsito que ya circule por la traza.

Los pórticos instalados contarán con distintas cámaras que desde aproximadamente 12 metros podrán captar las patentes de los vehículos y registrar la pasada. Lo que hace la cámara a través de un láser, es tomar una fotografía de la patente y mediante una antena buscar el dispositivo tag de TelePase para registrar el paso del vehículo.

Se espera que el sistema esté listo en mayo del año que viene.

FOTO: Plano del nuevo sistema de peajes inteligentes a instrumentarse en la Au. Illia.