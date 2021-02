Del Retiro de ayer. Cuando el Río estaba tan cerca

(Hotel de Inmigrantes Redondo)

Por Josefina del Solar

La fotografía que hoy incluimos en esta sección del periódico es sin duda muy interesante. En primer lugar un aspecto a destacar –además de su atractivo visual que la transforma casi en un cuadro- es que no brinda por sí misma ningún elemento de referencia que el espectador pueda identificar a primera vista como existente en la actualidad. Salvo el Río de la Plata, por supuesto, nada queda hoy de lo que se ve, o al menos tal como era al momento en que fue tomada la foto, que estimamos aproximadamente hacia 1890.

El singular edificio corresponde al que fue quizás el más conocido de los Hoteles de Inmigrantes que tuvo Buenos Aires. Recordamos brevemente que se llamaban hoteles o asilos de inmigrantes a edificaciones que fueron construidas especialmente durante los años de la gran oleada inmigratoria que se dio entre fines del siglo diecinueve y las primeras décadas del siglo veinte. Tenían por objeto servir como alojamiento provisorio a los extranjeros que llegaban a radicarse, mientras cumplían con los trámites de ingreso al país. Allí se les hacían a los inmigrantes los controles sanitarios y la documentación para su estadía.

Entre los varios hoteles de inmigrantes que hubo en Buenos Aires el que se ve en la fotografía fue seguramente el más conocido y recordado, en primer lugar porque se constituyó en una especie de fachada de la Ciudad, al ser el primer edificio que se avistaba al aproximarse a ella. Pero también por su forma circular que llevó a que se lo conociera como el “Hotel de la Rotonda” u “Hotel de Inmigrantes Redondo”.

Estaba ubicado a la altura de lo que es hoy el andén n° 9 de la Estación del ex Ferrocarril Mitre, donde funcionó entre 1888 y 1911, fecha en la que, por ser ya insuficiente y no estar en las mejores condiciones, fue reemplazado por otra edificación, que no se ubicó en el mismo lugar sino a algunas cuadras de distancia, aunque en la misma zona. Esta edificación todavía existe, situada en la Avenida Antártida Argentina, detrás del Hotel Sheraton, y es actualmente sede del Museo de la Inmigración.

En este punto lo más destacable y sorprendente para quien mira la fotografía es la presencia del Río de la Plata tan cercano, que como puede verse por esos años cubría con sus aguas un sector que hoy está completamente urbanizado y que ha cambiado completamente su fisonomía desde entonces. Debido a la cercanía del Río el desembarco de pasajeros y de carga se hacía en esas pequeñas embarcaciones y en los carros tirados por caballos que se aprecian en primer plano.

El proceso de urbanización fue luego ganándole espacios al Río, alejándolo al punto de permitir la construcción de la Estación Retiro y de otras edificaciones posteriores, todo lo cual ha transformado al lugar que se aprecia en la foto en un nudo de transportes único en la Ciudad.

FOTO: El Hotel de Inmigrantes Redondo rodeado del Río de la Plata hacia 1890.