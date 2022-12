Durante los primeros días de diciembre, justo después del jacarandá, los más de 14 mil ejemplares de tipa que habitan en la Ciudad florecen y al caer forman amplias alfombras de flores amarillas. Y eso se ve particularmente en dos espacios de nuestro barrio de Retiro: la Plaza San Martín y la Plaza Libertad.

El nombre específico de este árbol es Tipuana tipu. Sus flores se caracterizan por su color amarillo fuerte y su gran cantidad. La tipa es una de las especies más grandes que hay en las calles y espacios verdes porteños. De gran tamaño, llega a medir más de 30 metros de altura en su zona de origen y presenta troncos oscuros de más de un metro de diámetro.

Al igual que el jacarandá, la Tipuana tipu fue traída a Buenos Aires por el paisajista Carlos Thays desde la zona de las yungas: Tucumán, Salta, Jujuy. Y si bien ambas especies tienen similitudes, como su origen y la belleza de su floración, son de familias distintas. El jacarandá es una bignoniácea y la tipa es una leguminosa, una de las familias con más representantes en nuestro país.

El llanto de la tipa

Lo hemos observado seguramente en las plazas o en las veredas donde abundan las tipas: parece que hubiera llovido o que estuviera goteando finamente. Es que en este mes de diciembre las ramas de las tipas están repletas de hojas y racimos de flores. Entre los árboles, si se observa con más detenimiento, no llueve, por lo tanto en principio no hay explicación para decir de dónde vienen esas gotas. El fenómeno es conocido como “el llanto de la tipa”, y se trata en realidad de un goteo producido por un insecto, la chicharra de la espuma. En su estado de ninfa, la chicharra se alimenta de la savia del árbol picando las hojas y excretando lo que no consume, una especie de espuma que se acumula en las hojas y se precipita en forma de gotas de un líquido azucarado que cae por efecto de la gravedad. Pero que según explican los expertos, no es para nada dañino para las personas.

De todos modos el efecto más visible es el de las alfombras de flores de color amarillo que pueden verse en las veredas por estos días. En Retiro particularmente, como decíamos, se pueden ver claramente estas alfombras amarillas en la Plaza Libertad y en la Plaza San Martín. En esta última, un vecino de la zona, Damián González Rivero, tomó unas hermosas fotografías y nos las facilitó gentilmente para su publicación en La Gaceta del Retiro. Muchísimas gracias, por permitirnos así compartirlas también con nuestros lectores.

FOTOS: Las alfombras de flores de tipas en la Plaza San Martín (Fotos Damián González Rivero).