El Decreto 297/2020 que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio a pocos días del inicio de clases en casi la mayoría de los niveles y en particular en el nivel primario, sorprendió a maestros y profesores conociendo a sus nuevos alumnos y realizando diagnósticos, para luego volcar esos resultados en planificaciones a corto, mediano y largo plazo, y a su vez para dar origen a lo que los docentes llamamos el Proyecto Escuela.

Para los nuevos alumnos, aquellos incorporados a primer grado, no fue solo la novedad del uso del guardapolvo blanco como distintivo de la Escuela Pública, sino el comienzo de un tránsito hacia el período alfabetizador más significativo de la Educación: la Escuela Primaria. Comenzarían, a través de la escuela con el aprendizaje de nuevos hábitos, el contacto con nuevos compañeros, el conocimiento de nuevos docentes con distintas especialidades y todo un atractivo mundo de acuerdos para la convivencia que genera, sin dudas, una formación innegable para el niño de seis años, sin dejar de recordar el aprendizaje de primeras letras y números.

El respeto por las producciones ajenas, el compañerismo en el aula, la incorporación de nuevos hábitos e incluso la idea de duplicar la cantidad de horas en la Escuela y hasta almorzar en ella, sella definitivamente un cambio profundo que verá resultados en el hombre social que se perfila. Por otro lado, y en el extremo del camino, están aquellos que comenzaban a transitar su último tramo en el nivel y como alumnos de 7° grado se disponían a enfrentar un próximo cambio en las propuestas curriculares, en el acceso a nuevas instituciones y a vislumbrar la posibilidad de elegir a qué dedicarse en un futuro no tan lejano. Entre ambos extremos de estos actores sociales, están aquellos que ya son parte del nivel y que año a año acceden a nuevos conocimientos que los transforman en ciudadanos autónomos con capacidad de opinión y de establecer sus propios acuerdos.

Para los docentes, poner en marcha acuerdos realizados con directivos en relación a responsabilidades, cuidado del alumnado, contenidos a repasar, Promoción Acompañada y otros temas que hacen al primer mes de inicio de clases, al que llamamos Mes de Diagnóstico y nos sirve como herramienta para una posterior planificación.

Pensar en una Educación Integral del alumno en su etapa primaria, implica un Diseño Curricular amplio que incluye Conocimiento del Mundo, Prácticas del Lenguaje, Matemática, Artes, Educación Física, Informática, Idiomas Extranjeros, Biblioteca y otras.

También existen las Escuelas con Intensificación en Áreas del Conocimiento. Son aquellas que denominamos con Intensificación en Artes que suman a su propuesta materias tales como Teatro, Danzas y Medios Audiovisuales. Otras intensificaciones aluden a Educación Física, Ciencias e Idiomas en las llamadas Plurilingües, que en una segunda lengua agregan Inglés, Francés, Italiano y Portugués sin olvidar, por supuesto a las Escuelas Especiales.

Además en el Turno Vespertino que se inicia a partir de las 17:30 horas en general, existen Centros Educativos Complementarios de Idiomas Extranjeros, Centros Educativos Complementarios de Educación Plástica, Centros Educativos Complementarios de Natación y Escuelas de Música. Es menester recordar que también existe la Escuela Domiciliaria para aquellos niños que así lo requieran, Escuelas Integrales Interdisciplinarias y Educación Hospitalaria con Sede en Hospitales Públicos de la Ciudad.

Como puede apreciarse, el abanico de ofertas educativas en la ciudad y siempre hablando solamente del Nivel Primario, emplea a una cantidad considerable de docentes que con su trabajo da movimiento a un gigantesco engranaje educativo.

Luego de este pantallazo cuya intención es ubicar al lector de La Gaceta en el espacio que ocupa el Área Primaria, quisiera divulgar las acciones que con perseverancia y en silencio vienen realizando Equipos de Supervisión, Directivos Escolares y Docentes de todas las especialidades y niveles. Cabe mencionar que en Educación Pública, el único mecanismo de acceso a cargos docentes es por medio de concursos públicos conforme a la vigencia del Estatuto del Docente – Ordenanza 40593 y sus modificatorias.

La circulación del hashtag #QuedateEnCasa, como clara síntesis del decreto en vigencia, obligó a los distintos equipos de trabajo docente a pensar en cómo garantizar la educación para todo el estudiantado. En primera instancia, la comunicación se estableció a través del uso de plataformas virtuales diversas, donde en reuniones entre supervisores y directivos se instruyó a los docentes a cargo de grado, sobre contenidos prioritarios, planificación, secuencias e hilo conductor en actividades y a su vez, sobre los distintos canales para poder acceder a los alumnos. La primera semana de trabajo desde nuestras casas fue extensa y significativa, e inevitablemente, puso de relieve la disparidad de acceso a la conectividad informática, profundizando diferencias a la hora de pensar en una enseñanza a distancia que comprenda a todo el alumnado sin excepción. Sin dudas fue inevitable el reflejo estadístico de que aquellos barrios más vulnerables de la ciudad, se vieran acotados en su posibilidad de continuar su escolaridad en forma virtual. Atendiendo a esta desigualdad, los docentes diseñaron cuadernillos de actividades en formato papel.

Fue y continúa siendo fundamental el acompañamiento de las familias, asociaciones cooperadoras, personal de servicios generales y las comunidades educativas todas.

En muchos establecimientos los alumnos cuentan con beca comedor. En tal caso, la imposibilidad de continuar ofreciendo el habitual servicio de desayuno y almuerzo generó que las familias recibieran canastas escolares nutritivas para hacer frente a esta necesidad.

Una vez más directivos, supervisores y docentes, en muestra de solidaridad y compromiso, hicieron frente a la pandemia, tramitaron sus permisos de circulación y asistieron y asisten a las escuelas cabeceras para que las familias puedan acceder a dichas canastas.

A pesar del aislamiento, este espacio de contacto directo entre los supervisores, directivos y docentes con las familias más necesitadas, generó instancias, no solo para conocerse sino también para hacer entrega de aquellos cuadernillos arriba referidos, como así también computadoras de uso personal. En todo momento el objetivo fue educación para todos.

Esta modalidad de encuentros contribuye a reforzar el concepto de cuidarnos mutuamente cuando todos comprendemos que tenemos que quedarnos en casa. Rápidamente, todos los docentes nos vimos obligados a aceptar una modalidad de enseñanza- aprendizaje, dirección y supervisión, absolutamente impensada cuando elegimos la docencia.

Hasta aquí, lo más natural de nuestra profesión y siempre pensando en el nivel primario, fue la asistencia física al edificio-escuela y allí transcurrir nuestras jornadas laborales, enseñando y aprendiendo en pleno contacto con alumnos, colegas y comunidad educativa. Hoy en día la comunicación es permanente, diaria y no diferencia semana de fin de semana ni horarios de prestación de servicios. Estamos en casa todo el día, y todo el día estamos pendientes de la novedad educativa que debemos abordar.

Frente al aislamiento preventivo, la creatividad docente y la obligación de garantizar el proceso educativo abordó nuevas formas de enseñanza. Así, plataformas virtuales diversas, dieron y continúan dando espacio a actividades educativas impensadas, en disciplinas tales como Educación Física, Educación Musical, Educación Plástica, Teatro, Danzas y otras donde la producción precede y preside todo hecho de sustentación teórica.

Es imprescindible destacar aquí que el uso de dichas plataformas también contribuye al contacto permanente entre docentes y familias. No puedo pasar por alto un hecho de inconmensurable significado democrático, social y cívico, como ha sido para los alumnos de 4° grado, la realización de su Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina, a través de una plataforma virtual. Esto se llevó a cabo en diversos formatos. Algunos docentes y alumnos prepararon videos alusivos con canciones y trabajos plásticos. En otros, la Directora o Director como autoridad responsable, grabó el texto reglamentario que compromete a los alumnos en relación a lo que significa realizar una promesa a nuestro pabellón y lo hizo llegar a sus destinatarios. Por último aquellos que pudieron lograr conectividad simultánea, se convocaron en torno a la fecha 20 de junio de 2020, para la realización del acto solemne recordatorio del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano, y la consecuente Promesa. Asistí virtualmente a una Promesa de Lealtad a la Bandera, y ver a los alumnos con su escarapela y guardapolvo blanco acompañados de sus familias, a los docentes, a los directivos y los supervisores conectados a través de pantallas para tan relevante hecho cívico, me enorgulleció como argentino y educador.

Así, niños y docentes, dieron continuidad una vez más a este enorme engranaje que es la Educación pensada desde la integralidad del alumno. Sin dudas, en un escrito, es imposible atender a la multiplicidad de acciones docentes realizadas en tiempos de pandemia. Sin embargo puedo asegurar que en ella confluyen valores que nos enaltecen como profesionales para con la sociedad, y son aquellas tales como la solidaridad, el compañerismo y el compromiso.

Reconociendo al nivel primario como el período alfabetizador por excelencia, y considerado como educación básica en un sentido formativo, puedo afirmar que los docentes garantizaron con su labor el acceso a saberes, prácticas y experiencias culturales que a futuro permitirán diferentes maneras de participación en una sociedad democrática formada por ciudadanos con pensamiento crítico, solidaridad social y juicio moral para el conocimiento del mundo y su influencia sobre él.

El término “garantizar”, implica dar seguridad a que determinada cosa va a suceder o realizarse a pesar de las múltiples situaciones que puedan presentarse, y refiriéndonos a Educación en particular, deberán superarse para dar crédito epistemológico al término.

Una de ellas es el carácter común de la Educación, ofreciendo una propuesta única para todo el alumnado, atendiendo a la diversidad como una oportunidad para encontrar las mejores vías para que todos accedan a las experiencias educativas.

Luego, es comprensiva, cuando coloca a disposición de los alumnos una amplia gama de experiencias educativas que los acercan a las más variadas expresiones de la cultura.

Es ciclada, cuando nos referimos al proceso de enseñanza – aprendizaje realizando aportes específicos, secuenciados y diferenciados a través de la organización 1° a 7° grado.

Finalmente, y sin duda lo más atractivo, es la apertura a la diversidad, porque finalmente, atiende al contexto sociocultural de cada alumno y genera un desafío didáctico al docente qué (y apelando nuevamente al término) garantiza que todos puedan acceder a los aprendizajes fundamentales.

Mientras intento ser abarcativo en el pensamiento y encontrar los términos adecuados para contar aquello que no es noticia diaria en términos de Educación, y frente a la distintas opiniones sobre los hechos que nos ocupan, trataré de ser lo más explícito y claro afirmando que es fundamental la continuidad del vínculo pedagógico entre alumnos, familias y docentes.

Asimismo, los Supervisores desarrollaron un documento que incluye el registro, valoración y devolución del proceso pedagógico en un contexto de escuela de aislamiento, mientras trabajamos en el intercambio de ideas para poder aportar a un futuro protocolo de vuelta a clases presenciales.

Está claro que debemos cuidarnos entre todos sin excepción, alumnos, docentes, personal administrativo, de servicios generales y por supuesto familias. Por otra parte existe la autorización que permite a los establecimientos educativos de nivel primario conformar mesas de examen y/o instancias de evaluación de forma remota, para dar cumplimiento a las instancias de evaluación que correspondan.

Si bien la esperanza es un estado de fe y nos anima a pensar en una nueva posibilidad de vida, cuando esta pandemia finalice y podamos volver a encontrarnos, muchas cosas habrán cambiado. Para nuestros niños y los del mundo entero, será relevante recordar cómo transitaron parte de su escuela primaria, y para las páginas de la historia un espacio significativo como acontecimiento de la humanidad.

Sin dudas, se evidencia que la Educación es irremplazable y nos proporciona capacidades, conocimientos y poder crítico para convertirnos en ciudadanos capaces de adaptarnos al cambio y contribuir a la sociedad. La Educación es multiplicadora en el simple hecho de la transmisión de conocimiento entre personas, pero para aquellos que pasamos por distintos roles educativos y superamos varias décadas como educadores, es necesario pasar a ser formadores de nuevas generaciones de docentes.

Sin excepción, debemos abarcar a aquellos recientemente iniciados con todas las novedades hasta aquí expuestas y para los otros, los que llevan algunos años en la profesión y han decidido hacer carrera, apoyarlos en su continuidad, por todo lo que ya han hecho, hacen y seguirán haciendo en favor del Sistema Educativo.

En síntesis, me honra poder agradecer a través de este medio, la labor que los educadores han realizado y realizan, no solamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde me desempeño, sino en todos los ámbitos educativos de nuestra República. Gracias colegas docentes de todo el país, una vez más la docencia argentina ha demostrado estar a la altura de las circunstancias.

A modo de cierre y de comprobación, puedo decir que muchas de las acciones educativas aquí detalladas y tantas otras realizadas en el anonimato de la soledad, dan cuenta una vez más de que las Escuelas están abiertas y funcionando, los que están cerrados son los edificios.

Lic. Hugo René Sanz

Supervisor Adjunto Curricular Materias Especiales – Área Primaria

Distrito Escolar 8°

Ministerio de Educación e Innovación – CABA