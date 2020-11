Vivir la mejor vida con diabetes

El sábado 7 de noviembre tuvo lugar el evento central de We.CONNECT Diabetes (https://www.weconnectdiabetes.org), una experiencia virtual e interactiva organizada por la Asociación CUI.D.AR que propone estrategias para el día a día de chicos y grandes que viven con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, compartiendo junto a sus familias el desafío de vivir la mejor vida con la enfermedad. La actividad contó con speakers de Argentina y del exterior, profesionales de la salud, expertos, deportistas de alta competencia, economistas, influencers, abogados, que interactuaron con asistentes. Además CUI.D.AR lanzó la “1era. Guía y Protocolo de Atención para el Cuidado de Niños y Adolescentes con Diabetes en el ámbito Escolar y Deportivo de todo el país”. El Protocolo, primero de estas características en Argentina, brinda un conjunto de recomendaciones y actuaciones sobre los procedimientos más adecuados a seguir, para que los chicos se encuentren en los establecimientos educativos con ambientes y entornos seguros.

We.CONNECT Diabetes está dirigido a toda persona que vive con diabetes Tipo 1 y diabetes Tipo 2 o en riesgo de desarrollarla, chicos y grandes, familiares, profesionales de la salud, pacientes, estudiantes de carreras universitarias, docentes, cuidadores y toda persona interesada en la diabetes. Es una iniciativa de CUI.D.AR y nace de la búsqueda por conectar y reunir a personas con diabetes de todo el mundo para que puedan vincularse y aprender, inspirar y motivar.

We.CONNECT Diabetes contará con eventos satélite que se desarrollarán durante el mes de noviembre. Los próximos serán el 18 y el 25 de noviembre a las 18.30. La inscripción es gratuita a través de https://www.weconnectdiabetes.org. Las actividades podrán seguirse por las redes sociales de CUI.D.AR, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

Diabetes: Se trata de una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. Existen distintos tipos de diabetes: la tipo 1 no es prevenible y se produce por secreción inadecuada de insulina en el páncreas; suele manifestarse durante la infancia con síntomas como sed y hambre exageradas, abundante producción de orina (poliuria) y cambios en la visión. La diabetes tipo 2 es la forma más frecuente y suele manifestarse en la edad adulta, si bien cada vez hay más niños que desarrollan este tipo de enfermedad, debido a los malos hábitos alimentarios y el sedentarismo. La diabetes tipo 2 puede ser prevenida.

CUI.D.AR: La Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina CUI.D.AR es una Asociación Civil sin fines de lucro que desde el 2001 trabaja en favor de Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes y Adultos que viven con Diabetes, a través de la prevención, la educación, la sensibilización y la concientización social, defensa de los derechos y la plena integración en la sociedad.

