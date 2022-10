Del Retiro de ayer: la bajada de Maipú y su cervecería

Por Josefina del Solar

Nuestra búsqueda habitual de fotografías, que hacemos para conocer algo más de la historia del barrio y compartirlas aquí con nuestros lectores, siempre suele ser fructífera.

Hoy traemos a esta página una foto de la que no tenemos la fecha exacta, pero que, de acuerdo a algunos elementos que se muestran, podemos datar hacia finales de los años ‘40 o comienzos de los ´50 del pasado siglo.

Se trata de una vista bastante amplia de la calle Maipú, desde la Plaza San Martín hacia el bajo. Vemos parte de la Plaza, particularmente la barranca del lado de Maipú, que allí es avenida, boulevard incluido.

En primer plano destacamos que ya se encontraba el monumento a Leandro N. Alem, fundador de la Unión Cívica Radical. El monumento es obra del escultor argentino Pedro Zonza Briano, y fue inaugurado en 1925 en el mismo lugar en que se encuentra actualmente. La escultura está realizada en bronce, y lo muestra a Alem en un gesto vigoroso, casi exaltado, en una representación que buscó plasmar en ese gesto el temperamento pasional del político.

En el extremo derecho de la fotografía puede verse un edificio que atrae la atención, y que en la actualidad ya no está. Se trata de la que fue cervecería Adam, luego también hotel. Sobre el particular algunos datos. Hacia fines del siglo diecinueve abrió un local de expendio de cerveza que era a la vez restaurant, especializado además en comida alemana, lo que lo transformó en un lugar muy frecuentado por esa colectividad. Su fundador fue Franz Adam, de origen austríaco. La cervecería estaba ubicada en la esquina de Maipú con el Paseo de Julio, actual Leandro N. Alem, prácticamente al pie de la barranca de la Plaza San Martín, sector que se hallaba por entonces totalmente edificado. Esa edificación fue demolida en 1934 para dar lugar a las tareas de remodelación y ampliación de la Plaza, por lo que la cervecería Adam se trasladó a la vereda opuesta. Pasó a Maipú 1274, adyacente a la casa donde había vivido su propietario, quien falleció en 1913, según datos que nos proporcionó uno de sus descendientes. El local sin embargo siguió funcionando y con el tiempo amplió sus actividades como hotel; y amplió también su clientela abriéndose a todo el público que se llegaba hasta allí a degustar una buena cerveza o alguna exquisitez de la cocina germana. A partir de testimonios que hemos recabado de personas que la conocieron y frecuentaron, podemos afirmar que la cervecería Adam se encontraba todavía en funcionamiento durante la primera mitad de los años ‘50. Luego desapareció, como tantas otras cosas que se han llevado los cambios ocurridos en la ciudad y en particular en este barrio.

En la parte superior de la foto, hacia atrás de los árboles, se dejan ver los edificios cercanos a la Plaza, como el Palacio Paz y algún otro que podemos identificar.

FOTO: La calle Maipú en su recorrido hacia el bajo. La fotografía data de más de 70 años atrás.