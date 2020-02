Qué saben los que saben Derecho, y cómo saben si lo saben: dos preguntas de las que depende la práctica jurídica.

Los abogados, los jueces, los juristas, conocen el derecho y lo aplican todos los días. Pero pendientes de las urgencias de cada caso, tienden a prescindir de la teoría y a extender toda su confianza a la práctica. Sin embargo, una teoría que no sirve para la práctica es totalmente inútil, en tanto una práctica que no se apoya en una buena teoría es probablemente una práctica ineficiente. Este drama de dos caras aqueja al derecho desde hace muchos siglos: cuando se critican los pobres resultados históricos de la tarea jurídica, no suele advertirse que el meollo del problema es, en realidad, filosófico.

La Universidad de Buenos Aires ofrece, desde 2007, una Maestría en Filosofía del Derecho en la que todas las orientaciones del pensamiento se encuentran representadas, a fin de que el alumno, en contacto con distintas concepciones y opiniones, establezca su propia manera de pensar acerca del derecho, su definición, su contenido y su aplicación, tanto en la teoría como en la práctica.

El estudio de la filosofía del derecho en sus actuales desarrollos no es un lujo intelectual, sino una apremiante necesidad de los juristas. La reflexión consistente e integral acerca de sus temas es condición para generar una creación más racional y una aplicación más comprensible y armónica de las reglas del derecho.

