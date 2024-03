La prestigiosa Cantoría del Socorro pasa por una difícil situación

Por Josefina del Solar

El tradicional y prestigioso coro de la Basílica del Socorro, uno de los más importantes del país, con trayectoria nacional e internacional, que participó en la versión original de la Misa Criolla, hoy corre el riesgo de desaparecer por falta de presupuesto, ya que el sponsor que lo apoyaba deja de hacerlo. Conversamos en esta oportunidad con su director desde el año 2014, el maestro Giovanni Panella, quien suma a su tarea específica la de tratar de remontar la situación.

En más de una oportunidad nos hemos ocupado desde estas páginas de la Cantoría del Socorro: de su historia, muy importante dentro del panorama musical argentino, pero no menos de su desenvolvimiento actual, sus brillantes presentaciones que acercan al público la riqueza del repertorio sinfónico-coral.

Antes de abordar su situación de hoy, vale recordar algo sobre la historia de este coro. La Cantoría del Socorro fue fundada en 1959 por iniciativa del sacerdote Jesús Gabriel Segade, quien fue también su director hasta que falleció, en 2007. El padre Segade fue organista, director, pedagogo y profesor, dueño de una rica formación musical. Con su dirección, la Cantoría llegó a interpretar las más importantes obras sinfónico-corales, presentándose en conciertos no sólo en la propia Basílica sino en diferentes lugares del país, incluso en teatros como el Colón, el Coliseo o el Argentino de La Plata. Lo hizo asimismo más allá de las fronteras argentinas: bajo la dirección de su fundador, la Cantoría realizó giras por Estados Unidos, España, Inglaterra e Italia. Pero es indudable que fue la interpretación de una obra en especial la que le dio una gran proyección a la Cantoría, tanto local como internacional: la Misa Criolla, compuesta por el músico Ariel Ramírez con ritmos folklóricos argentinos. De esta obra el padre Segade hizo la armonización y los arreglos vocales. La primera versión discográfica de la Misa Criolla se realizó en 1964, con el propio Ramírez tocando el clave y dirigiendo una orquesta de instrumentos regionales, junto al conjunto folklórico Los Fronterizos como solistas vocales, y los músicos Jaime Torres, Domingo Cura, y la Cantoría del Socorro dirigida por el padre Segade en las partes corales. La difusión y el éxito de esta obra fueron sin precedentes, y lo son hasta hoy. También bajo la batuta de su creador, la Cantoría del Socorro participó en las ceremonias religiosas celebradas por el Papa Juan Pablo II en la primera visita que el Pontífice realizó a la Argentina en 1982.

En marzo del año 2014 asumió un nuevo director de la formación coral estable del Socorro: el músico, compositor y musicólogo italiano Giovanni Panella, quien tiene a su vez una notable trayectoria, y viene desarrollando una tarea muy relevante al frente de la Cantoría, con sus varios conciertos anuales y los de las festividades patronales.

Con lo poco señalado hasta aquí, es obvio que la posibilidad de que la Cantoría deje de existir por falta de apoyo económico -ya que el sponsor que venía haciéndolo no continuará con ese apoyo- es inaceptable. A su categoría como entidad musical debe agregarse su historia, que es única. Y el hecho de que, según nos comentó el maestro Panella, la inversión económica que se hacía en este caso es relativamente baja, “sobre todo si se compara con la actividad de difusión cultural y espiritual que la Cantoría ha llevado a cabo hasta ahora, durante 65 años”, dice. Concepto que también señala en una carta que está difundiendo para hacer conocer la situación y pedir ayuda.

Sabemos que es un momento difícil en la economía general. Pero la ausencia actual de un patrocinador no puede, o mejor dicho no debe significar el cierre de la Cantoría, sobre todo considerando que no es mucho el dinero a recaudar, que en 2023 fueron unos 4500 dólares en el año. Sumemos a esto la importancia religiosa, pero no menos cultural e histórica de la Cantoría, y la calidad de su director. Solo un dato al respecto, que pasa casi inadvertido ante la situación actual: el maestro Panella acaba de ganar un concurso internacional -muy reñido y en el que intervinieron más de 40 músicos de diversos países- en el que ha sido designado Director Titular de la Orquesta de Cámara de la Universidad de los Andes (Santiago de Chile). Para esto tendrá que viajar varias veces al año, aunque sin dejar por esto la dirección de la Cantoría.

Aquí, algo que importa señalar desde estas páginas: al ser de una iglesia tan tradicional como el Socorro, el coro es también un logro de este barrio de Retiro, tan rico en diferentes aspectos. Sobre esto nos decía Panella: “Yo espero que la comunidad del barrio perciba a la Cantoría como algo para estar orgullosos. Sobre todo en estos momentos tan difíciles, la Cantoría tiene algo que no se puede comprar: la historia. Desde aquí hacemos historia en el panorama argentino e internacional. Espero que se vea eso y que se ayude para seguir estando orgullosos de nosotros”.

Y toda ayuda es importante, nos señalaba el director. Ya sea de uno o más sponsors que puedan sumarse, o la contribución individual que cada uno pueda hacer particularmente, por pequeña que sea, todo aporta. El mensaje del director, a pesar de las dificultades señaladas, es optimista: “Acá las cosas pueden ser difíciles –nos decía- pero se hacen. Nada es imposible en la Argentina”.

Para cualquier contribución o ayuda, comunicarse con el correo electrónico del director: panellagiovanni85@gmail.com.

FOTO: El maestro Giovanni Panella dirigiendo la Cantoría del Socorro y orquesta (Foto La Gaceta del Retiro).