Observar y Conocer. Un Hito de la Argentinidad

Retiro es un barrio histórico de la Ciudad. Por lo tanto ha sido testigo y escenario de hechos fundacionales, referidos a Buenos Aires y al País. Entre estos, y de los más importantes están las Invasiones Inglesas, ya que episodios decisivos de éstas se han desarrollado en este barrio, y fundamentalmente en un epicentro como lo es la actual Plaza San Martín, espacio en el que por esos años estaban los Cuarteles del Retiro.

Un pequeño monumento situado en el sector frente al Palacio San Martín recuerda que allí se han desarrollado episodios vinculados con las Invasiones y la Reconquista de la Ciudad. Es una muralla en forma de tríptico, con una placa que dice: “Hito de la Argentinidad n° 12. Aquí lucharon y vencieron los reconquistadores de Buenos Aires el once de agosto de mis ochocientos seis en la primera invasión inglesa”. Al lado de esa inscripción hay una imagen de la Virgen de Luján, Patrona de la Argentina.

Ese monumento, a pesar de su estado actual, no pasa inadvertido habitualmente. Hemos visto en diversas oportunidades personas que se detienen a leer su inscripción, y hasta a rezar frente a la imagen de la Virgen. A pesar de que ha sido puesto en valor hace ya tiempo, hoy se ve en muy mal estado, prácticamente abandonado a su suerte. Digamos que es éste un momento en el que la atención de los monumentos históricos pasa a un discreto segundo plano, ya que las preocupaciones pasan por otras prioridades, como todos sabemos. Pero quizás, cuando se normalice la vida que ha sido interrumpida tan abruptamente, merecería ser atendido este pequeño monumento que alude a hechos tan importantes. Incluso pensamos que su existencia puede llevar a muchas personas a querer conocer algo más sobre los hechos que tuvieron lugar allí, o sea que puede tener hasta una función didáctica. Una fotografía anterior del archivo de esta publicación nos muestra una parte de ese tríptico con una cantidad que placas que se le han colocado en diversas ocasiones. Como puede verse en la foto que ilustra esta página, en el muro a la izquierda de la foto, esas placas ya no están, han sido víctimas de la depredación que parece no tener remedio en la Ciudad.

FOTO: El monumento que recuerda las luchas en la actual Plaza San Martín durante la Primera Invasión Inglesa, tal como se encuentra hoy (foto La Gaceta del Retiro)