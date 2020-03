La cuarentena en Retiro

Mientras redactamos este breve informe, transcurre el primer día de la cuarentena general que dispuso el gobierno nacional, y que pensamos tiene que ser acatada por la población, en la medida en que sus actividades no se vean involucradas. Es decir, tal como van informando minuto a minuto todos los medios, sobre todo los audiovisuales, sabemos que están exceptuados de cumplir la cuarentena los que trabajen en áreas que no pueden dejar de funcionar: obviamente médicos y enfermeros, pero también los vinculados a la provisión de alimentos, los negocios de cercanía para que todos puedan hacer sus compras indispensables, las farmacias, veterinarias y otros rubros de igual necesidad, como también los que trabajan en medios de información.

Nuestro barrio de Retiro amaneció hoy, como el resto de la Ciudad, bajo esta consigna: no salgamos de casa, sobre todo las personas que pertenecen a los grupos de riesgo, principalmente los mayores de 60 años. Vemos que muchos obedecen y colaboran, por el propio bien y para resguardar a los demás, aunque no faltan quienes parecen no darse cuenta todavía de la gravedad del asunto, y quienes son indiferentes ante la situación que se vive.

Obviamente la actividad aparece reducida, y por lo que sabemos, muchos cumplen la norma, no sin preocupación. De todos modos el abastecimiento parece asegurado, y es lo que debe dar mayor tranquilidad. Vamos siguiendo los acontecimientos como todo ciudadano consciente, y deseando por supuesto lo mejor para todos en esta circunstancia.

FOTO: Cerrito y Marcelo T. de Alvear en el primer día de la cuarentena general (foto La Gaceta del Retiro).