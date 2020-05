Festival de Mayo virtual

El 25 de Mayo este año se celebrará de manera diferente, en razón de las limitaciones que presenta el aislamiento social preventivo del coronavirus. La Ciudad propone entonces el Festival de Mayo, en el que habrá una amplia oferta cultural en diversos escenarios digitales de Museos, Patrimonio, Casco Histórico, Usina del Arte, Festivales, BA Capital Gastronómica y BA Saludable.

Jueves 21 de mayo de 2020

El Festival de Mayo es una propuesta con una amplia oferta cultural multidisciplinaria en diversos escenarios digitales que irán interactuando desde las redes sociales de @museosBA, @patrimonioBA, @cascohistoricoBA, @Usinadelarte, @festivalesGCBA, @BAcapitalgastronomica y @BAsaludable. La Ciudad les acerca a los vecinos obras de los Museos de la Ciudad y la tradición de los festejos patrios. Habrá Historia, música y propuestas de gastronomía criolla para aprender y recuperar los sabores tradicionales y argentinos.

El ministro de Cultura Enrique Avogadro señaló sobre el paricular: “Vamos a celebrar esta fecha tan importante. Cada uno desde su hogar podrá disfrutar toda la programación especial que propone la Ciudad”.

El escenario de la Usina del Arte (@Usinadelarte) presentará una amplia programación que incluirá una clase de cocina regional en vivo de Juliana López May y Rodrigo Mattera, también a la enóloga de la Bodega Ruca Malen, que compartirá tips esenciales a la hora de elegir un vino para acompañar las comidas tradicionales y una imperdible charla entre dos grandes cocineras y amigas: Juliana López May y Soledad Nardelli, que hablarán de las especialidades de la cocina argentina. Entre otras actividades también habrá un vivo musical con Tomás Lipán, representante de la música del N.O argentino, quien se encontrará con el periodista Gabriel Plaza.

El escenario de Festivales (@festivalesGCBA) presentará diversas versiones del Himno Nacional Argentino interpretadas por grandes referentes de la música de distintos géneros que forman parte de nuestra cultura.

“Este 25 de mayo celebramos la revolución de una manera diferente. Nos toca hacerlo desde casa, separados pero juntos. Nos adaptamos a los tiempos que corren, y lo tomamos como una oportunidad para hacer un gran festejo federal, mostrando que la cultura siempre sigue en movimiento, aún en tiempos de coronavirus” explicó Vivi Cantoni, subsecretaria de Gestión Cultural.El Casco Histórico (@cascohistoricoBA) tendrá en su escenario una serie online donde reconstruirá los acontecimientos ocurridos en la Semana de Mayo que llevaron a la Revolución (del 18 al 25) en los lugares del Casco Histórico donde ocurrieron, y los chicos también podrán participar de juegos relacionados con los hechos históricos. Además, Museos (@museosBA) presentará un video que contará los sucesos transcurridos en la Semana de Mayo ilustrados con obras pertenecientes al patrimonio del Museo Histórico Cornelio de Saavedra, y con Pequeños Artistas, un ciclo de talleres en el que los más chicos podrán hacer su propia escarapela con materiales que encuentren en su casa; mientras que @patrimonioBA lanzará videos informativos sobre la historia de las transformaciones del edificio del Cabildo y los detalles de la reciente restauración de la Pirámide de Mayo.

Acompañando, asesorando y fomentando siempre los hábitos saludables y el cariño por la gastronomía criolla, para aprender y recuperar esos sabores que desde nuestra niñez nos llenan de aromas y de amor por lo nuestro, BA Capital Gastronómica @BAcapitalgastronomica) y BA Saludable (@BAsaludable) brindarán a través de diversas cuentas de Instagram múltiples contenidos. Habrá recetas grabadas y en vivo de platos patrios como locro, empanadas, carbonada y pastelitos, entrevistas con grandes nombres de la cocina argentina, con los que los vecinos podrán conocer más sobre la historia de nuestra gastronomía y disfrutar de charlas con nutricionistas, micro talleres de huerta y compost, recetas sin TACC y hasta juegos para los más chicos. Entre los invitados están Dolli Irigoyen, Juan Braceli, Diego Sívori, Romina Pereiro, Dante Liporace, Pablo Rivero, El Gordo Cocina, Ale Temporini, Martín Molteni, Pietro Sorba, Chimi, Mariana Koppmann con Gluten Morgen, Napoleón Castellone y contenido especial de ISEHG (Instituto Superior de Enseñanza Hotelero Gastronómica) y APPYCE (Escuela Profesional De Maestros Pizzeros, Empanaderos y Cocineros).

También se vivirá el espíritu patrio a través de las payadas de Araceli Arguello y artistas invitados.

BA Capital Gastronómica desarrolló un mapa interactivo con locales gastronómicos de toda la Ciudad, incluidos los Mercados Belgrano y San Nicolás, que ofrecen un menú patrio para pedir por delivery o retirar en el local durante esta semana.

FOTO: El 25 de Mayo se festejará este año en forma virtual en Buenos Aires