Convocatoria: 2020 Memoria, saberes e identidades

La Cátedra Libre Patrimonio Cultural Inmaterial: Memorias y Colectivos Sociales de la Universidad Nacional de La Plata | Argentina, Miembro fundador de la Red de Cooperación Académica en Patrimonio Cultural Inmaterial de Latinoamérica y el Caribe │ UNESCO, realizará un total de quince encuentros en las ciudades de La Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina), Bucaramanga (Departamento de Santander, Colombia, con la coorganización de la Fundación El Libro Total), Tuxtla Gutiérrez (Estado de Chiapas, México, con la coorganización de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas) bajo el título Memorias, Saberes e Identidades, entre los meses de mayo y noviembre de 2020.

En los mismos se presentarán clases magistrales y ponencias sobre herramientas teóricas y metodológicas para el estudio, análisis, reflexión, gestión y salvaguardia del legado cultural intangible.

Quienes deseen participar deberán enviar hasta tres sinopsis en no más de 250 palabras, con título y autoría/s, más breve/s cv/s (ver modelo: http://blogs.unlp.edu.ar/patrimonioinmaterial/novedades/) al correo-e:

catedra.pic@presi.unlp.edu.ar / cc. catedra.pic@gmail.com, Asunto: MSI 2020 (agregar seguidamente el nombre del país elegido para exponer: Argentina, Colombia o México) antes del 1° de marzo próximo.

Podrán intervenir también, con iguales o diferentes propuestas, aquellas personas que no fueron convocadas para los encuentros en Argentina y Colombia durante 2018 y 2019.

Durante el transcurso del mes de marzo, el Comité Evaluador de la cátedra hará la correspondiente selección para posteriormente invitar a quienes fueran elegidos, a fin de establecer conjuntamente posibles fechas de presentación.

Todo gasto que demande eventuales traslados, hospedajes, etc., quedará exclusivamente a cargo de los interesados o de las entidades que representen.

Encuentros anteriores: http://blogs.unlp.edu.ar/patrimonioinmaterial/eventos/